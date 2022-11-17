Сборная Польши отправилась в Катар из военной части аэропорта Окенце в Варшаве. Как информирует портал Polsat News, национальную команду по пути на ЧМ-2022 сопровождали истребители F-16, которые вылетели с базы в Кшесинах под Познанью. Но – только до границы страны.

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Бело-красные приземлились в аэропорту Дохи незадолго до полудня. Таким образом, перелёт в Катар занял более пяти часов.

В пятницу команда Роберта Левандовски проведёт в Катаре первую тренировку.

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