Сборная Польши прибыла в Катар, её сопровождали истребители F-16
22:50 - Читати українською
Перелёт сборной Польши в Катар занял более пяти часов.
Сборная Польши отправилась в Катар из военной части аэропорта Окенце в Варшаве. Как информирует портал Polsat News, национальную команду по пути на ЧМ-2022 сопровождали истребители F-16, которые вылетели с базы в Кшесинах под Познанью. Но – только до границы страны.
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Бело-красные приземлились в аэропорту Дохи незадолго до полудня. Таким образом, перелёт в Катар занял более пяти часов.
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