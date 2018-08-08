Сборную Исландии возглавил Эрик Хамрен

Эрик Хамрен, который известен по работе со сборной Швеции, работать со сборной Исландии.

61-летний тренер Эрик Хамрен возглавил сборную Исландии, сообщает Федерация футбола этой страны.

Контракт с новым специалистом рассчитан на 2 года.

Хеймир Хадльгримссон сообщил о своей отставке после ЧМ-2018.

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