Бразильский комментатор Гальвано Буэно обнародовал письмо, в котором CBF (местная конфедерация футбола) якобы соглашается сыграть спарринг против России в 2025 году. Эта новость вызвала гневную реакцию бывших игроков "селесао".

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Вальтер Касагранде, экс-форвард сборной Бразилии: "Война длится уже три года, все это знают. России временно запретили участвовать в командных видах спорта. Ни одна сборная не будет играть против России, они даже не могут поехать туда... Это абсурдная проблема безопасности, неуважение к мирным жителям, на которых нападают и которых убивают. Это неуважение даже к игрокам сборной Бразилии".

Рикардо Роша, бывший защитник сборной Бразилии, победитель ЧМ-1994: "Отпустят ли их клубы? Вы можете представить, что Реал Мадрид отпустит одного из своих игроков в Россию? Барселона, Фламенго, отпустят ли эти клубы своих игроков?".

К счастью, директор CBF по коммуникациям Фабио Сейшас разочаровал "болотные СМИ" в комментарии: "Между футбольными федерациями Бразилии и России нет никакой договоренности о проведении товарищеского матча между национальными сборными. Мы можем гарантировать, что в этом году не будет игры между Бразилией и Россией. В следующем тоже".

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