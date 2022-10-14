Тухель намерена возглавить сборную Англии после чемпионата мира-2022, сообщает Daily Mail.

Сборная Англии будет играть на ЧМ-2022 с капитанской повязкой в поддержку ЛГБТ – запреты от ФИФА не помешают

Отмечается, что "три льва" могут остаться без тренера, поскольку Гарет Саутгейт намерен покинуть национальную сборную. Футбольная ассоциация Англии намерена сохранить специалиста в должности, несмотря на результат на Мундиале.

Если же ФА попытается пригласить Тухеля, то придется выплатить немалую сумму – немец хочет сохранить свою зарплату, которую получал в Челси (13 млн. фунтов стерлингов в год).

Арсенал – Ливерпуль: Мартинелли и Сака опускают команду Клоппа на уровень худшей команды АПЛ – очередные потери звезд