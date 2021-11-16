– Вовремя приняли такое решение или, может, раньше надо было это сделать?

– Я сторонник того, что в церковь ходить нужно было постоянно, а не тогда, когда жареный петух в одно место клюет. Там надо быть всегда, а не тогда, когда тебе что-то нужно. Но это больше плюс, чем минус. Им уже действительно это назрело, потому что когда столько моментов, в которых команда не может забить – это что-то невероятное. Я уже давно такого не видел.

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– В вашей игровой карьере, как часто команды ходили в церковь и кто чаще был инициатором этого?

– Учредил при мне эту традицию Олег Кононов. Как верующие люди, мы понимали, что это духовное благословение, ходили, была служба. Просили всевышнего, чтобы в первую очередь не было травм. И это не только там был я или кто-то – этого хотели все. От тренеров до массажистов, игроков – ходили все перед каждой игрой.

– Сейчас у нас ситуация, как говорится, пан либо пропал, тем более что от самой команды уже не все зависит. Чтобы вы сказали на месте главного тренера, на чем сделали бы акцент?

– Понимаете, футболистов нужно максимально раскрепостить. Да, от нас мало что зависит, но давайте просто выйдем и покажем классный футбол для болельщиков. Игроки постоянно закрепощены, с румынами, с болгарами – есть такое чувство, будто какая-то пробка в заднице. Не могут забить, дышать свободно, постоянно какое-то давление. Выйти и сыграть для болельщиков – и это главное. От нас уже ничего не зависит, мы, в принципе, про***ли все, что можно. Постараться добиться результата, а там уж – как бог даст.

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– Можете вспомнить, когда вы играли, какой тренер и перед каким матчем сказал самую яркую мотивационную речь?

– Наиболее яркие моменты были в Лиге Европы. Мы сражались за Кононова, как за тренера. Пару матчей проиграли, видели, что он на грани увольнения. И мы сражались за него. Он просто говорил: "Ребята, что бы ни было – я с вами до конца. А там уже – как получится". И он не делал пафосных выступлений, уже просто было не до слов. Мы просто понимали его с полувзгляда. Так же и сейчас. Петракова, скорее всего, уволят, как мне кажется. Поэтому пацаны должны сражаться и за себя, и за страну, и за тренера. Но опять же, в церковь нужно было идти раньше. Впрочем, будем надеяться, что чудо в этом случае произойдет, – заявил Кополовец в комментарии Footboom.

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