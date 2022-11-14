Команда Руслана Ротаня собралась в Ужгороде. На 15 ноября запланирован выезд в Будапешт, откуда делегация улетит в Тбилиси с пересадкой в ​​Стамбуле. Легионеры прибудут сразу в Грузию, сообщает пресс-служба УАФ.

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Тренерскому штабу пришлось производить экстренные изменения в составе. По разным причинам в Грузию не поехали Дидык, Драмбаев, Козик, Очеретько, Никитишин, Шостак и Крыськив. Последний, кстати, стал открытием ноября, ярко ворвавшись в основу Шахтера. Вместо выбывших из резервного списка вызваны Бунчуков, Кулаковский, Михайленко и Якуба. Всего в распоряжении Руслана Ротаня будет 22 исполнителя.

Напомним, в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 молодежная сборная Украины в период с 15 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в Грузии, во время которого сыграет два контрольных поединка – с молодежными сборными Грузии и Израиля.

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