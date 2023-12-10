"Со жребием нам повезло. Мы избежим противостояний с такими грандами, как Испания, Германия, Италия или Нидерланды. В то же время ни одного соперника не стоит недооценивать. Тем более, что на Евро не будет слабой команды.

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Относительно сборной Бельгии... Эта команда очень мощно прошла отборочный цикл, набрав 20 из 24 очков в группе с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. В каждом звене этой команды есть сильные исполнители. Но ведь не забывайте, что бельгийцам годами дают большие авансы, а эта сборная ничего не выиграет. Поэтому нам по силам и ее обыграть. В конце концов, было бы здорово, если бы украинцы еще до игры с командой Бельгии решили судьбу путевки в 1/8 финала", – цитирует Кардаша. Expres Online.

Напомним, сборная Украины в стыковых матчах за выход на Евро-2024 сыграет с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха "сине-желтые" в финале плей-офф встретятся с победителем пары Израиль – Исландия.

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