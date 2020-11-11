"Думаю, что в этой игре Шевченко, а он тренер с мозгами, побережет футболистов, на которых выпала большая нагрузка в чемпионатах и ​​Лиге чемпионов. У нас есть легионеры, которые мало выступают в клубах, поэтому целесообразнее их сейчас выпустить.

"Хорошо, что Левандовски не сыграет против Украины": Чеберко выделил самое сильное звено сборной Польши

Польша – серьезная команда. Впрочем, украинцам под силу "прибить" такого соперника. Украина – неудобный оппонент для поляков. Так, были у нас поражение, однако это исключение из правила. Вижу команду Шевченко незначительным фаворитом.

Зинченко, Малиновский и Ярмоленко редко играли полные матчи в последнее время. Нельзя сказать, что они были так загружены, как, например, Цыганков. К тому же возвращаются к форме игроки Шахтера, которые переболели коронавирусом. На острие будет действовать Яремчук. Поэтому команда будет неплохая. Думаю, что Шевченко имеет "материал", с которым можно успешно поработать против Польши", – цитирует Заховайло РБ.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, национальная команда Украины проведет спарринг с поляками, который станет подготовительным к Лиге наций. Начало в 21:45.

На Євро буде сюрприз": екс-тренер збірної України про трансфери Динамо, проблему Шевченка і найкращого у 2020 році