"Футбол 24" проанализировал, как могут развиться события в матче 6-го тура Лиги наций между Албанией и Украиной и как "сине-желтым" достичь необходимой победы.

Судьба сборной Украины в нынешнем розыгрыше Лиги наций под большим вопросом – сейчас подопечные Реброва последние в группе 1 с 5 очками в активе. Чтобы претендовать хотя бы на сохранение прописки в дивизионе B, необходимо оторваться от последнего места, а для этого – победить Албанию.

Главной проблемой для Украины будет необходимость играть "первым номером", с чем в последнее время "сине-желтые" имеют немало проблем. Что касается изменений в стартовом составе, то вместо Николая Шапаренко можно попробовать выпустить Александра Зинченко или Егора Ярмолюка в зону правого инсайда – хавбек Динамо был неубедительным в предыдущей игре против Грузии. А Роман Яремчук может принести больше пользы в основе, чем Артем Довбик. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".