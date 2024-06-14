"Поколения проходят, но Украина остается верной стилю, унаследованному от легендарного Лобановского: игре, сочетающей энергию, скорость и переходы.

Сборная Украины получит особую защиту на Евро-2024

С момента прихода Реброва (1 поражение в 10 матчах) команда приобрела стабильность и способность к хорошей последовательности игры, даже если ей не хватает контроля и гарантий в защите, несмотря на взрыв Лунина в Реале.

Сборная Украины – это смесь молодых перспективных игроков (Мудрик, от которого все еще ждут прогресса, Забарный и Конопля) и опытных футболистов (Степаненко, Ярмоленко, Малиновский). Но ей не хватает хорошего бомбардира.

На бумаге Украина не выглядит достаточно оснащенной для того, чтобы претендовать на что-то особенное, но состояние, в котором они находятся из-за войны с Россией, открывает перед "сине-желтыми" новые горизонты", – говорится в статье L'Equipe.

Напомним, на Евро-2024 сборная Украины в рамках группового этапа сыграет с Румынией, Словакией т Бельгией.

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