В начале игры сборная Украины тотально владела мячом, но это вообще никак не помогло. Матвиенко и Лунин привезли первый гол, "наварив" у собственных ворот. Интересно, что Украина таким образом установила антирекорд Евро, пропустив уже в 22-м матче подряд на турнире.

Сам Лунин после игры извинился у партнеров за ошибку в моменте с первым голом. Не хватало активности в завершающей стадии – мяч хорошо контролировался, но не хватало эпизодов, чтобы игроки сборной Украины сыграли в одно-два касания. Первый удар в створ украинцы нанесли аж на 77-й минуте – из-за пределов штрафной пробил Судаков. Более подробный разбор матча смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".