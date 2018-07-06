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Сборная Уругвая ни разу после ЧМ-1966 не побеждала на чемпионатах мира, когда пропускала первой

18:15 23 Читати українською
Сборная Уругвая ни разу после ЧМ-1966 не побеждала на чемпионатах мира, когда пропускала первой
Уругвай – Франция / фото из соцсетей

Подопечным Оскара Табареса будет трудно отыграться в матче 1/4 финала ЧМ-2018. По крайней мере об этом свидетельствует статистика.

Уругвай не выиграл ни одного поединка из 16-ти последних, в которых пропускал первым на чемпионатах мира, сообщает Opta Sports.

Уругвай – Франция: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

После ЧМ-1966 латиноамериканцы только 3 матча сумели свести к ничьей, а в 13-ти встречах потерпели поражения. Интересно, что последней командой, которую уругвайцы смогли переиграть после того, как пропустили первыми, была сборная Франции. Произошло это на ЧМ-1966 в Англии.

Сейчас в поединке Уругвай – Франция идет второй тайм. Счет – 0:1. Единственный мяч забил защитник "трехцветных" Рафаэль Варан.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
Матч окончен
0 : 2
Франция
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