Сборная Уругвая ни разу после ЧМ-1966 не побеждала на чемпионатах мира, когда пропускала первой

Подопечным Оскара Табареса будет трудно отыграться в матче 1/4 финала ЧМ-2018. По крайней мере об этом свидетельствует статистика.

Уругвай не выиграл ни одного поединка из 16-ти последних, в которых пропускал первым на чемпионатах мира, сообщает Opta Sports.

Уругвай – Франция: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

После ЧМ-1966 латиноамериканцы только 3 матча сумели свести к ничьей, а в 13-ти встречах потерпели поражения. Интересно, что последней командой, которую уругвайцы смогли переиграть после того, как пропустили первыми, была сборная Франции. Произошло это на ЧМ-1966 в Англии.

Сейчас в поединке Уругвай – Франция идет второй тайм. Счет – 0:1. Единственный мяч забил защитник "трехцветных" Рафаэль Варан.