Сборная Украины по футзалу U-19 победила Сербию (1:0) и квалифицировалась на Чемпионат Европы.

Футзал. Евро-2025 U19, квалификация, 3-й тур

Сербия U-19 – Украина U-19 – 0:1

Гол: Приходько, 16

"Сине-желтые" одержали минимальную победу над командой Сербии в решающем матче отбора и вышли на Чемпионат Европы 2025 года (U-19).

Сборная Украины продолжает доминировать в отборе на Евро U-19 – вторая разгромная победа и первое место в группе

Единственный гол в матче на 16-й минуте забил игрок Урагана Илья Приходько, который попал классным ударом в девятку ворот соперника. В итоге, сборная Украины заняла первое место в своей отборочной группе и стала единственной командой из квартета, вышедшей на Евро.

Напомним, в первых двух поединках квалификации украинцы победили сборные Черногории (9:2) и Нидерландов (6:2) Перед финальным туром у команд Сербии и Украины было по 6 очков в турнирной таблице. Финальный турнир по футзалу пройдет с 28 сентября по 5 октября в Молдове.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда