Эпизод с участием хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена не остался без внимания представителей сборной Украины.

"Кристиан, держись, мы с тобой", – говорится в обращении Андрея Шевченко и сборной Украины на официальной Facebook-странице УАФ.

Сборная Дании объявила неожиданное решение относительно матча с Финляндией после страшного падения Эриксена

Отметим, что УЕФА принял решение продолжить поединок сегодня, 12 июня, начало встречи в 21:30. Матч состоится с 42 минуты, на которой арбитр остановил ход встречи.

Напомним, что Эриксен в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

Євро-2020: Лукаку і Ко мчать за титулом, Росія в очікуванні фіаско та казочка кривдника України – прев'ю групи B