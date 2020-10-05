Украинская национальная команда уже совсем скоро начнет подготовку к матчу с французами.

Сборная Украины отправилась во Францию ​​для участия в товарищеском поединке с подопечными Дидье Дешама, информирует официальный сайт УАФ.

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Из Киева вылетели представители клубов УПЛ. В общем, их 10: динамовцы Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Илья Забарный, а также Ефим Конопля з черниговской Десны и Юрий Панькив из Александрии.

В Париже к ним присоединятся еще 11 игроков. Роман Яремчук, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Макаренко и Богдан Михайличенко прибудут в Париж на поезде из Брюсселя. Остальные сборники, а это Игорь Харатин, Александр Зубков, Руслан Малиновский, Андрей Ярмоленко, Андрей Лунин и Евгений Чеберко, прилетят регулярными рейсами в аэропорт Шарль де Голль. Таким образом, к спаррингу с французами будет готовиться 21 игрок.

Напомним, подопечные Андрея Шевченко 7 октября проведут товарищеский матч с Францией, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций: 10 октября "сине-желтые" будут принимать Германию, а через три дня – Испанию.

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