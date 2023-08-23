Сборная Украины выиграла Всемирные игры среди футболистов с проблемами со зрением
Сборная Украины в напряженном матче обыграла Англию и завоевала золото Всемирных игр.
В Бирмингеме прошли Всемирные игры среди спортсменов с проблемами со зрением. Сборная Украины по футзалу получила золотые награды соревнований.
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В финале наши сборники обыграли команду Англии со счетом 4:3, получив золото. В матче за "бронзу" турнира сборная Испании разгромила Японию со счетом 9:0.
Лучшим игроком турнира признан украинец Вадим Швец, забивший решающий гол в финале, принеся победу Украине. Голкипер сборной Вадим Скотников признан лучшим вратарем турнира.
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