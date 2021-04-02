Старт текущего цикла стал едва ли не худшим за всю историю "сине-желтых". Антирекорд сохранился за отбором к ЧМ-2014, сообщает Команда№1.

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Тогда сборная Украины имела всего 2 очка после трех стартовых туров. Кампанию проводили аж три тренера. Олег Блохин начал с ничьей против Англии и решил присоединиться к Динамо. Команду подхватил Андрей Баль – одно очко в двух матчах. После этого за дело взялся Михаил Фоменко, который героически вырвал путевку хотя бы в плей-офф. Те матчи с Францией украинские фанаты хорошо запомнили – победа дома 2:0, но проигрыш 0:3 на выезде и прощание с мечтами о Мундиале.

Добавим, что сборная Украины возобновит отбор на ЧМ-2022 в сентябре. К тому времени подопечные Шевченко проведут ряд товарищеских матчей и должны выступить на Евро-2020.

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