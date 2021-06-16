Встречу 8-го тура квалификации на ЧМ-2022 будет принимать Арена Львов, информирует официальный сайт УАФ. Матч состоится 12 октября 2021.

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А вот товарищеская встреча с главной командой Болгарии, которая запланирована на 11 ноября, состоится в Одессе. Принимать поединок будет стадион Черноморец.

Заметим, что ранее местом проведения отборочного матча ЧМ-2022 Украина – Франция был определен НСК Олимпийский. Поединок должны провести 4 сентября этого года. Кроме боснийцев и французов, команда Андрея Шевченко в квалификации на Мундиаль играет еще с финнами и казахами.

К слову, сейчас Украина выступает на Евро-2020, где соперничает с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

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