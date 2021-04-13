Достигнуты договоренности относительно города, который будет принимать сборную Украины во время следующего цикла.

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что город станет домом для команды Андрея Шевченко.

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"Я обратился к Андрею Павелко, чтобы базовым городом для сборной Украины был Харьков. Мы об этом договорились. Достигнуты договоренности, поэтому следующие матчи будем играть в Харькове", – заверил Терехов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, именно Харьков будет принимать спарринг Украина – Бахрейн, который начнет подготовку "сине-желтых" к Евро-2020. Хозяева других двух подготовительных матчей пока официально не определены.

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