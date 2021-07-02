"Посмотрите на сборную Украины. Это команда, которая вполне может выиграть этот турнир", – приводит слова Энрике издание ТАСС.

Сборная Украины получит усиление перед матчем 1/4 финала Евро против Англии

Отметим, что Украина встретится с Англией в матче 1/4 финала Евро-2020 уже завтра, 3 июля, начало встречи в 22:00. Испания же сегодня разыграет первую путевку в полуфинал в поединке со Швейцарией.

Напомним, что Украина в плей-офф вырвала победу в дополнительное время в Швеции (2:1) благодаря голу Артема Довбика на последних минутах.

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії