Сборная Украины впервые с 2009 года вышла на газон Днепр-Арены – видео тренировки "сине-желтых"

Днепр-Арена заждалась сборную Украины. "Сине-желтые" впервые за 10 лет вышли на газон стадиона.

Команда Андрея Шевченко прилетела в Днепр и провела первую тренировку на местном стадионе. Именно здесь "сине-желтые" сыграют товарищеский поединок против Нигерии, который состоится 11 сентября.

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Национальная команда не проводила здесь своих поединков с 2009 года, когда в отборе ЧМ-2010 украинцы минимально победили сборную Англии (1:0).

Сейчас Украина лидирует в отборочной группе Евро-2020, набрав 13 очков в 5 матчах.

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