Подопечные Андрея Шевченко начали подготовку к товарищескому поединку с действующим чемпионом мира.

После прилета во Францию ​​сборная Украины поселилась в гостинице под Парижем, сообщает официальный сайт УАФ.

Шевченко может довызвать еще двух легионеров в сборную Украины

Кроме игроков УПЛ, к лагерю "сине-желтых" уже присоединился ряд легионеров. Футболисты придерживаются жестких правил карантина, перед обедом медицинский штаб сборной приказал игрокам не снимать масок даже во время набора пищи со шведского стола.

Вечером подопечные Шевченко провели тренировку на поле стадиона "Стад де Бургонь", на котором играет местная регбийная команда. Занятия сопровождалось дождем.

Напомним, спарринг Франция – Украина состоится 7 октября, начало в 22:10.

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