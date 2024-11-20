Сборная Украины в решающем матче группового этапа Лиги наций одолела Албанию (2:1) и забронировала себе место в стыковых матчах за право повышения в классе. На первой строчке финишировала Чехия (11 очков), которая в параллельном матче дожала Грузию (2:1) и помогла "сине-желтым" стать вторыми в квартете В1.

Уже 22 ноября состоится жеребьевка плей-офф – за выход в элитный дивизион А Лиги наций также будут бороться Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия. Стыковые матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Сборной Украины необходима кадровая чистка перед матчем жизни в Лиге наций – двух игроков основы надо заменить