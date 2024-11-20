Сборная Украины вернула старого ментального вожака – две версии команды Реброва
"Футбол 24" проанализировал игру национальной команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.
Сборная Украины в решающем матче группового этапа Лиги наций одолела Албанию (2:1) и забронировала себе место в стыковых матчах за право повышения в классе. На первой строчке финишировала Чехия (11 очков), которая в параллельном матче дожала Грузию (2:1) и помогла "сине-желтым" стать вторыми в квартете В1.
Уже 22 ноября состоится жеребьевка плей-офф – за выход в элитный дивизион А Лиги наций также будут бороться Шотландия, Сербия, Венгрия и Бельгия. Стыковые матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
Сборной Украины необходима кадровая чистка перед матчем жизни в Лиге наций – двух игроков основы надо заменить