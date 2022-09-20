Сборная Украины в Лиге наций: определился комментатор всех сентябрьских матчей
Украинцы узнали имя комментатора, который вместе с ними проведет 3 ближайших матча национальной сборной.
На всех поединках "сине-желтых" будет работать Андрей Столярчук, сообщает сайт ICTV. Конкретно этот канал будет среди трансляторов.
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Ранее появлялась информация о приглашении Дениса Босянка, но она не подтвердилась. Столярчук регулярно комментировал сборную Украины на каналах "Футбол" и "Украина". Впрочем, в июле Нацсовет аннулировал лицензию "Медиа Группы Украины", которая принадлежала Ринату Ахметову.
Напомним, сборная Украины в сентябрьском цикле Лиги наций дважды сыграет против Шотландии (21 сентября – на выезде, 27 сентября – дома) и против команды Армении (24 сентября).
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