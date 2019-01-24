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Сборная Украины в 2019 году сможет сыграть лишь 2 контрольных матча – стали известны даты

24 января 21:29 349 Читати українською
Сборная Украины в 2019 году сможет сыграть лишь 2 контрольных матча – стали известны даты
Сборная Украины / фото: Павла Кубанова

Национальная команда Украины в текущем году получит шанс провести 2 спарринга.

В течение 2019 года национальная сборная Украины может сыграть 2 контрольных матча. В календаре, утвержденном Исполкомом Федерации футбола Украины, есть даты для проведения двух товарищеских поединков – 10 сентября и 14 ноября, информирует официальный сайт ФФУ.

Отбор к Евро-2020: календарь матчей сборной Украины

Напомним, в текущем году "сине-желтые" сыграют 8 матчей в отборе к Евро-2020. Команда Андрея Шевченко попала в группу к Португалии, Сербии, Литвы и Люксембургу.

Отбор к Евро-2020 наша сборная начнет выездным матчем против Португалии, который пройдет 22 марта в Лиссабоне. Кроме этого, согласно утвержденным датам ФИФА, сборники будут находиться вместе 2-11 июня, 1-11 сентября, 6-15 октября та 10-19 ноября.

Стоит отметить, что в 2018 году сборная Украины не сыграла дома ни одного контрольного матча.

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