Защитник Эвертона Виталий Миколенко перед поездкой в лагерь сборной Украины может жаловаться только на нехватку игровой практики.

Украинец попал в заявку "ирисок" на матч 4 тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед. Миколенко начнет встречу в запасе.

Ребров назвал главную проблему сборной Украины

Воспитанник Динамо еще не провел ни минуты в нынешнем розыгрыше АПЛ, но посреди недели получил шанс в матче Кубка лиги против Донкастера. Главный тренер Эвертона Шон Дайч снял Миколенко на 75-й минуте и выразил сомнение, что защитник будет готов к матчу с Шеффилдом. Впрочем, опасения по поводу травмы оказались преувеличенными.

Это означает, что Миколенко сможет помочь сборной Украины в важнейших матчах отбора Евро-2024 против Англии (9 сентября) и Италии (12-го).

Украинское дерби получилось заочным, нервный дебют Ярмолюка, Тоттенхэм вылетел из Кубка английской лиги