Сборная Украины узнала соперников на летней Всемирной универсиаде

Мужская сборная Украины узнала имена соперников на летней Всемирной универсиаде, которая начнется 3 июня в Неаполе.

Соперниками мужской сборной Украины на летней Всемирной универсиаде станут команды Италии и Мексики, информирует официальный сайт УАФ.

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Добавляется, что в прошлом году руководство Всеукраинской футбольной ассоциации студентов впервые в истории подало гарантированную заявку на участие в Универсиаде женской сборной Украины, которая провела дебютный учебно-тренировочный сбор.

К сожалению, Международная федерация университетского спорта, рассмотрев многочисленные заявки от мировых ассоциаций, не внесла женскую сборную Украины в число участников соревнований.

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