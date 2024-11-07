В четверг, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка групп женской Лиги наций 2025 года. Кто выпал украинкам, читайте в этой новости.

Участие в жеребьевке приняли 53 команды, распределены на три лиги (две – с 16 и одна – с 21 участником) на основе рейтинга квалификации Евро-2025, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, Украина заняла третье место в лиге B Лиги наций-2023 и попала в плей-офф за сохранение места в дивизионе. Подопечные Владимира Пятенко дважды одолели сборную Болгарии и остались в лиге B. Согласно результатам жребия Украины попала в группу B4, где сыграет с Чехией, Хорватией и Албанией.

В целом результаты жеребьевки в дивизионе B выглядят следующим образом:

B1: Польша, Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Румыния.

B2: Ирландия, Турция, Словения, Греция.

B3: Финляндия, Сербия, Венгрия, Беларусь.

B4: Чехия, Украина, Хорватия, Албания.

К слову, чтобы выйти в дивизион A Украина должна занять первое место в группе. Второе место гарантирует поединки за повышение в классе с третьей командой одной из групп лиги A. Четвертое место квартета вылетает в дивизион C, две лучшие третьи позиции дивизиона B играют в плей-офф за сохранение места, а две худшие – напрямую вылетают в лигу C.

Расписание матчей сборной Украины в группе B4 женской Лиги наций-2025:

1-й и 2-й туры – 19-26 февраля 2025 года.

3-й и 4-й туры – 2-8 апреля 2025 года.

5-й и 6-й туры – 28 мая – 3 июня 2025 года.

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