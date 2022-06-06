На стартовом матче "сине-желтых" в ЛН 2022/23 против Ирландии будет работать судейская бригада из Словакии, сообщает официальный сайт УАФ .

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Главным арбитром будет Филипп Глова, который только раз работал на матче национальной команды Украины (ничья). На линиях ему помогут Даниель Полачек и Адам Еккель. Роль четвертого арбитра будет исполнять Михал Оценаш.

Напомним, поединок украинцев и ирландцев состоится уже 8 июня в Дублине на стадионе Авива. Стартовый свисток раздастся в 21:45. В этом месяце команда Петракова еще проведет матчи с армянами и снова с островитянами.

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