"Матчи сборной планируют транслировать в едином телемарафоне. У государства есть права. Они имеют площадку, на которой они могут показывать – это телеканал "Рада", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

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Напомним, что основным транслятором матчей с участием сборной Украины были каналы "Футбол 1/2/3" и "Украина", которые принадлежали к "медиа группе Украина". Летом этого года Ринат Ахметов решил закрыть все входящие в эту группу медиа.

В сентябре сборная Украины должна провести 3 поединка в рамках Лиги наций: 21 и 27 сентября – с Шотландией, а 24-го – против Армении. После первых трех сыгранных поединков "сине-желтые" возглавляют группу, набрав 7 очков. На второй строчке Шотландия с 6 пунктами.

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