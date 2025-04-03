"Сине-желтые" сохранили свое предыдущее место среди всех сборных мира.

ФИФА на своем сайте обновила рейтинг национальных сборных. Украина по сравнению с предыдущим реестром сохранила свои позиции и продолжает находиться на 25-й строчке. В активе "сине-желтых" 1559,81 балла.

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Напомним, в марте команда Сергея Реброва сначала обыграла Бельгию (3:1), а в ответном матче была разгромлена "красными дьяволами" (0:3) и потеряла шанс выйти в элиту Лиги наций.

Лидером рейтинга в дальнейшем остается Аргентина. Испания опередила Францию, которая является соперником сборной Украины в отборе на ЧМ-2026, и вышла на второе место. Среди изменений в топ-10 – прогресс Нидерландов, которые опустили Португалию на седьмую строчку.

Среди других соперников "сине-желтых" в борьбе за выход на Мундиаль Исландия опустилась на 4 позиции и занимает 74-е место, а Азербайджан идет 119-м (падение в рейтинге на 2 ступеньки).

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