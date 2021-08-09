Босния и Герцеговина определилась, на каком стадионе будет принимать национальную команду Украины.

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Поединок Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в городе Зеница на местном стадионе Билино поле, сообщает официальный сайт УАФ со ссылкой на УЕФА. Добавим, что арена рассчитана на 15 000 мест для зрителей.

Напомним, что сборная Украины в отборе на катарский чемпионат мира ведет борьбу в группе D. После трех матчей "сине-желтые" набрали три очка и занимают второе место, но остальные команды, кроме Франции, провели меньше матчей.

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