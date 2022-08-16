Евгений Коноплянка получит уникальную возможность вернуться в лагерь "сине-желтых" – заключительный поединок подопечные Александра Петракова проведут на стадионе его команды.

Как известно, в сентябре сборную Украины ждут три поединка в Лиге наций. Первые два из них "сине-желтые" проведут на выезде: 21 числа в Глазго против Шотландии и 24-го – в Ереване с Арменией.

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По сообщению официального сайта УАФ, номинально заключительный домашний матч квартета В1 против Шотландии состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского.

Эта арена является домашней для одноименного местного футбольного клуба, цвет которого защищает бывший полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка. Стадион способен вместить на своих трибунах чуть больше 15 тысяч зрителей.

Напомним, поединок между Украиной и Шотландией запланирован на 27 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

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