toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ

Сборная Украины узнала место проведения дебютного матча Евро-2020

16:28 116 Читати українською
Сборная Украины узнала место проведения дебютного матча Евро-2020
Сборная Украины / Фото из открытых источников

Амстердам согласился принять чемпионат Европы 2020 года.

Правительство Нидерландов, муниципалитет Амстердама, администрация аэропорта Схипхол, дирекция Йохан Кройфф Арены и Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) подтвердили готовность принять Евро-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт KNVB.

Украина в очередной раз сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА

В Амстердаме запланированы три встречи "оранжевых" в групповом этапе и один поединок 1/8 финала.

Напомним, свой стартовый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет именно в столице Нидерландов против команды Рональда Кумана.

Амстердам на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити

blog_ava
Суркис: В УАФ очень бились, чтобы я не пришел на стадион – говорят, даже пили шампанское
08:00
377
Теги
Нидерланды Нидерланды Украина Украина Сборная Украины Евро-2020
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
20
мин
Севилья
23:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук