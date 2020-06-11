Сборная Украины узнала место проведения дебютного матча Евро-2020

Амстердам согласился принять чемпионат Европы 2020 года.

Правительство Нидерландов, муниципалитет Амстердама, администрация аэропорта Схипхол, дирекция Йохан Кройфф Арены и Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) подтвердили готовность принять Евро-2020, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт KNVB.

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В Амстердаме запланированы три встречи "оранжевых" в групповом этапе и один поединок 1/8 финала.

Напомним, свой стартовый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет именно в столице Нидерландов против команды Рональда Кумана.

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