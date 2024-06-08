Румыния определила список из 26 футболистов, которые поедут представлять страну на чемпионате Европы.

Главный тренер “трехцветных” Эдвард Йорданеску сформировал окончательный выбор из 26 игроков, отцепив двух. Жертвами стали голкипер Резван Сава (ЧФР Клуж) и полузащитник Константин Грамени (Фарул).

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Напомним, Румыния 17 июня станет первым соперником Украины на групповом этапе Евро-2024. Подопечные Йорданеску откровенно не впечатлили в подготовительных спаррингах – нулевые ничьи против посредственных Лихтенштейна и Болгарии. Больше никаких товарищеских матчей не будет, исключительно подготовка к Украине.

Напомним, в квартете Е также находятся Словакия и Бельгия. С соседями Украина сыграет 21 июня, а завершит групповой этап 26-го против "дьяволов".

Финальная заявка сборной Румынии на Евро-2024:

Вратари: Горациу Молдован (Атлетико), Флорин Ницэ (Газиантеп), Штефан Тирновану (ФКСБ).

Защитники: Андрей Рацуи (Райо Вальекано), Василе Могош (Клуж), Андрей Бурке (Аль-Ухдуд), Раду Дрегушин (Тоттенхэм), Адриан Рус (Пафос), Ионуц Неделчару (Палермо), Богдан Раковицан (Ракув), Никушор Банку (Университатя Крайова)

Полузащитники: Деян Сореску (Газиантеп), Николае Станчу (Дамак), Мариус Марин (Пиза), Александру Чикилдеу (Коньяспор), Разван Марин (Эмполи), Дариус Олару (ФКСБ), Адриан Шут (ФКСБ), Деннис Ман (Парма), Валентин Михейле (Парма), Янис Хаджи (Алавес), Флоринел Коман (ФКСБ).

Форварды: Денис Дрегуш (Газиантеп), Георге Пушкаш (Бари), Денис Алибек (Аль-Муайдар), Даниэл Бирлиджя (ЧФР Клуж).

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