Сборная Украины узнала дату возвращения на родину
Пресс-атташе национальной команды Александр Гливинский озвучил планы "сине-желтых" относительно вылета домой.
"Футболисты вернутся чартерным рейсом 18 ноября.
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Швейцарские власти позволило покинуть расположение, при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а отдельным", – заявил журналист в эфире Общественного радио.
Напомним, что во вторник власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина, "сине-желтых" отправили на карантин, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.
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