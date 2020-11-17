Андрей Шевченко (в центре) / фото Е. Кравса

"Футболисты вернутся чартерным рейсом 18 ноября.

Швейцария – Украина: матч Лиги наций не состоиться вообще, УАФ отказалась привезти новую команду и ждет вердикта УЕФА

Швейцарские власти позволило покинуть расположение, при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а отдельным", – заявил журналист в эфире Общественного радио.

Напомним, что во вторник власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария – Украина, "сине-желтых" отправили на карантин, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.

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