Сборная Украины начала непосредственную подготовку к матчу отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Подопечные Петракова прибыли в Казахстан и уже провели два занятия, информирует официальный сайт УАФ. Перелет из Киева в Нур-Султан длился 5 часов 15 минут.

Петраков признался, планирует ли вызвать в сборную Украины игроков из чемпионата России

Игроки сборной Украины испытали искусственный газон, на котором состоится матч. В занятии приняли участие 15 полевых игроков и трое вратарей. Степаненко и Кривцов ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб. В отеле к команде присоединились 4 новых игроков – Роман Яремчук, Александр Зубков, Игорь Харатин и дебютант Тарас Качараба. Позже должны прибыть Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Напомним, матч Казахстан – Украина состоится в среду (1 сентября). Начало встречи в 17:00 по Киеву.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу