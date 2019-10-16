Сборная Украины уже не обращает внимания на имя соперника, – Караваев

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 против Португалии (2:1).

"Тяжело было играть после того, как мы остались в меньшинстве. Но мы показали характер, продемонстрировали, что у нас есть сила воли и отдали в этом матче все на поле, чтобы достичь результата. Даже на 85-й минуте мы были верны своей структуре игры, и старались не выбивать мяч куда попало.

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После серии удачных матчей мы уже не обращаем внимание на имя соперника, хотя это был чемпион Европы. Мы играем в свою игру. У нас есть уверенность в своих силах, выполняем, что требует от нас тренерский штаб. Нам не стоит придумывать, если есть наша схема игры, которой мы придерживаемся", – поделился Караваев в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины победила Португалию (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила путевку в финальную часть турнира.

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