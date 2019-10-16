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Сборная Украины уже не обращает внимания на имя соперника, – Караваев

20:40 60 Читати українською
Сборная Украины уже не обращает внимания на имя соперника, – Караваев
Александр Караваев / Footboom

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 против Португалии (2:1).

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Тяжело было играть после того, как мы остались в меньшинстве. Но мы показали характер, продемонстрировали, что у нас есть сила воли и отдали в этом матче все на поле, чтобы достичь результата. Даже на 85-й минуте мы были верны своей структуре игры, и старались не выбивать мяч куда попало.

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После серии удачных матчей мы уже не обращаем внимание на имя соперника, хотя это был чемпион Европы. Мы играем в свою игру. У нас есть уверенность в своих силах, выполняем, что требует от нас тренерский штаб. Нам не стоит придумывать, если есть наша схема игры, которой мы придерживаемся", – поделился Караваев в комментарии Команда№1.

Напомним, сборная Украины победила Португалию (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила путевку в финальную часть турнира.

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