"Сине-желтые" удачно стартовали на Евро-2022, обыграв Венгрию в своем первом поединке на турнире. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Чемпионат Европы по мини-футболу-2022, групповой этап. 1-й тур

Венгрия – Украина – 0:2

Сборная Украины по мини-футболу подсластила таблетку для болельщиков "сине-желтых", одержав уверенную победу над Венгрией. Наши ребята отправили два мяча в ворота соперника, оформив первую победу на турнире. Добавим, что в составе команды должен был поехать и Артем Милевский, однако его все же не взяли в команду.

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Таким образом, Украина набрала три очка и занимает третье место в группе D. Добавим, что столько же пунктов в Португалии и Венгрии, которые сыграли уже по 2 поединка – в активе наших ребят только 1 игра.

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