Сборная Украины утвердила третьего спарринг-партнера – еще двоих соперников держат в секрете
У команды Александра Петракова будет насыщенный график подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиге наций. Уже известен третий из пяти визави.
Между благотворительными поединками против Боруссии Менхенгладбах (сегодня) и Риеки (18 мая) "сине-желтые" проведут матч с Эмполи. Он запланирован на 17 число, сообщает официальный сайт УАФ.
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Стартовый свисток на муниципальном стадионе Карло Кастелани прозвучит в 21:30 по киевскому времени. Все средства от продажи билетов будут направлены на глобальную платформу поддержки Украины United24, созданную президентом Владимиром Зеленским. Стоимость пропуска – 10 евро.
Также УАФ достигла согласия по поводу матчей с еще двумя спарринг-партнерами, они должны состояться в течение недели перед полуфиналом плей-офф отбора ЧМ против Шотландии, то есть в 20-х числах мая. Имена соперников будут названы после того, как стороны согласуют дату обнародования этой информации.
По информации журналиста Игоря Бурбаса, последними соперниками Украины будут две африканские сборные, но планы еще могут корректироваться.
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