У команды Александра Петракова будет насыщенный график подготовки к плей-офф отбора на ЧМ-2022 и Лиге наций. Уже известен третий из пяти визави.

Между благотворительными поединками против Боруссии Менхенгладбах (сегодня) и Риеки (18 мая) "сине-желтые" проведут матч с Эмполи. Он запланирован на 17 число, сообщает официальный сайт УАФ .

Боруссия М – Украина: Петраков объявил заявку на первый спарринг "сине-желтых"

Стартовый свисток на муниципальном стадионе Карло Кастелани прозвучит в 21:30 по киевскому времени. Все средства от продажи билетов будут направлены на глобальную платформу поддержки Украины United24, созданную президентом Владимиром Зеленским. Стоимость пропуска – 10 евро.

Также УАФ достигла согласия по поводу матчей с еще двумя спарринг-партнерами, они должны состояться в течение недели перед полуфиналом плей-офф отбора ЧМ против Шотландии, то есть в 20-х числах мая. Имена соперников будут названы после того, как стороны согласуют дату обнародования этой информации.

По информации журналиста Игоря Бурбаса , последними соперниками Украины будут две африканские сборные, но планы еще могут корректироваться.