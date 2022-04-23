Украина U-17 проиграла полякам (2:3) во втором туре решающего этапа квалификации на Чемпионат Европы 2022. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Евро 2022 U-17. Группа 6, тур 2

Украина U-17 – Польша U-17 – 2:3

Голы: Гусев, 61, Дзень, 88 – Ткач, 36, Миглевски, 45+1, Славиньски, 58

В первом туре элит-раунда отбора Евро-2022 юношеская сборная Украины победила сверстников из Косово. При одинаковом количестве очков в группе учитывают, прежде всего, личные встречи, поэтому после поражения Польши от итальянцев (0:1) наш поединок с "бело-красными" имел фактически ключевое значение.

Команды начали агрессивно, обменявшись несколькими фолами на старте игры. Первый по-настоящему опасный момент возник у польских ворот, динамовец Маткевич опасно пробил – голкипер выручил. Еще через несколько минут неплохой шанс упустил Янчишин.

А вот соперник свои возможности использовал значительно эффективнее. Ткач открыл счет на 36-й, а уже в компенсированное время до первого тайма удвоил преимущество поляков Смиглевски. 0:2 – холодный душ для команды Олега Кузнецова, который в перерыве провел сразу 3 замены. На поле появились еще два представителя Динамо, Дзень и Белоконь, а также "горняк" Деркач.

Свежие исполнители немного оживили нашу игру в атаке, однако на 58-й минуте поляки забили в третий раз. Славиньски сделал счет разгромным. Сын легендарного динамовца Олега Гусева – Алексей – сократил отставание, а Дзень в эндшпиле подарил надежду, но на больше юных украинцев не хватило. Досадное поражение 2:3 существенно усложняет задачу выхода из группы. Польша теперь опережает "сине-желтых" по дополнительным показателям.

26 апреля подопечные Кузнецова проведут решающий матч против Италии. Напомним, что в случае выхода с первого места Украина U-17 попала бы в группу с Израилем, Германией и Люксембургом. Если команда Кузнецова займет второе место с лучшим результатом, чем в Венгрии, то ее соперниками будут команды Франции, Нидерландов и Болгарии.

Украина U-17 – Польша U-17: стартовые составы команд