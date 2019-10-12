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Сборная Украины установила новое достижение в отборе Евро-2020

11:47 86 Читати українською
Сборная Украины установила новое достижение в отборе Евро-2020
Украина – Литва –2:0 / УАФ

Защита сборной Украины стала лучшей в отборе Евро-2020 вместе с бельгийцами.

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

Сборная Украины под руководством Андрея Шевченко пропустила лишь один гол в шести матчах квалификации Евро-2020. Это лучший результат среди 55 сборных в отборе, сообщает Tribuna.

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Столько же пропустила национальная команда Бельгии, хотя бельгийцы провели на один матч больше, чем украинцы. По забитым мячам Украина занимает двенадцатое место с 13 голами. Лидирует по этому показателю Бельгия – 28 голов.

Напомним, Украина в Харькове победила сборную Литвы со счетом 2:0. После этого тура она уверенно возглавляет турнирную таблицу набрав 16 очков после 6 игр. Португальцы идут вторыми и имеют в своем активе 11 пунктов и игру в запасе. Уже в понедельник, 14 октября, лидеры группы В сойдутся между собой в очном поединке в Киеве.

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Евро-2020 Украина - Литва Украина Украина Сборная Украины Бельгия Бельгия
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