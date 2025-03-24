Украина стала первой сборной, которая вылетела в плей-офф Лиги наций, победив в первой встрече с разницей в два мяча.

После того, как Украина не вышла из группы Евро-2024 с рекордным количеством очков для 4 места, наша сборная продолжила устанавливать негативные достижения.

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На этот раз подопечные Сергея Реброва стали первой командой в истории плей-офф Лиги наций, которая упустила преимущество в 2+ мяча после первой встречи и проиграла противостояние по сумме двух матчей. Правда, достижение украинской сборной в тот же игровой день повторила национальная команда Хорватии, которая проиграла в серии пенальти Франции после победы в первой игре со счетом 2:0.

Напомним, что сборная Украины после победы 3:1 над Бельгией уступила "красным дьяволам" в гостях со счетом 0:3 и не смогла пробиться в дивизион А Лиги наций.

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