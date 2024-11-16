"Сине-желтые" продолжили победное шествие на пути к чемпионату Европы, разгромив сверстников из Мальты (10:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Евро-2025, группа В2, первый раунд отбора, 2-й тур

Украина WU-17 – Мальта WU-17 – 10:0

Голы: Купцова, 6, Иванченко, 28, Леспух, 30, 32, Колодий, 43, 45, Савкина, 53, 64, Коновалова, 66, Гладун, 90+1

Сборная Украины U-17 с двумя дублями сокрушила Молдову в стартовом матче отбора на женское Евро-2025

Девичья сборная Украины сыграла свой второй матч в борьбе за выход на Евро-2025. Очередным оппонентом наших девушек в лиге В стала Мальта. В первой игре "сине-желтые" размялись на Молдове, отгрузив в ворота соперниц пять сухих голов. В поединке с мальтийками украинки пошли еще дальше, заставив голкипера вытаскивать мяч из сетки аж 10 (!!!) раз.

Интересно, что в нашей команде сразу три футболистки отметились дублями: нападающая Миная Карина Леспух, форвард Кривбасса Дарья Колодий и полузащитница Ладомира Виктория Савкина.

После 2-х туров Украина уверенно возглавляет группу В2, набрав 6 очков. Разница забитых и пропущенных голов – 15:0. Наши соперницы – Румыния и Молдова – свой поединок проведут позже.

Во вторник, 19 ноября, Украина сыграет завершающий матч с Румынией. Начало встречи в 15:30.

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