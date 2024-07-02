Ротань и Ко в рамках подготовки к ОИ-2024 сыграют в Париже два товарищеских матча.

7 июля олимпийская сборная Украины отправится из Киева во Францию, где в рамках подготовки к Олимпиаде проведет сразу два товарищеских поединка, сообщает официальный сайт УАФ.

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"Сине-желтые" планируют прибыть на свою базу в спортивном комплексе Plaine des Sports в городке Сен-Поль-ле-Дакс 8 июля. В тот же день должен начаться и тренировочный сбор, который будет содержать непосредственные занятия на поле, а также теоретические сессии.

Первый товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта команда Руслана Ротаня проведет 14 июля (начало в 19:30). Вторая игра против олимпийской сборной Парагвая состоится 18 июля (начало в 19:30).

К слову, состав олимпийской сборной Украины для подготовки к Играм-2024 в Париже будет назван в ближайшее время.

Напомним, соперниками "сине-желтых" на Олимпиаде-2024 в группе будут Аргентина, Марокко и Ирак. Матчи состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.

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