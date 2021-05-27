Интрига на Мемориале Валерия Лобановского будет жить до последнего поединка.

Турнир Валерия Лобановского

Азербайджан U-21 – Узбекистан U-21 – 0:1

Гол: Джалолиддинов (75).

Азербайджан в первом матче минимально одолел Украину, однако справиться с узбеками не смог. Эта осечка сохранила шансы подопечных Ротаня на победу в домашнем турнире.

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Молодежка Узбекистана имела преимущество на протяжении всего поединка, однако долго не могла реализовать моменты. Стоит отметить и качественную игру голкипера азербайджанцев Самигуллина. Впрочем, даже он не спас от удара Джалолиддинова на 75-й минуте. Под занавес скорее узбеки могли закрепить преимущество, чем команда Обрадовича отыграться.

Победитель турнира станет известен завтра (28 мая). Украина U-21 гарантирует себе титул, если победит Узбекистан с разницей в два или более голов.

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