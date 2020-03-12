Сборная Украины U-21 проведет поединок во Львове при пустых трибунах

Молодежная сборная Украины сыграет против Северной Ирландии в квалификационном матче к Евро-2021 за закрытыми дверями.

Поединок между молодежными сборными Украины и Северной Ирландии на Арене-Львов пройдет без зрителей, информирует официальный сайт УАФ.

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Основанием для такого решения стало постановление Кабинета Министров Украины о предотвращении распространения на территории Украины коронавируса. Добавим, что матч запланирован на 31 марта.

Напомним, сейчас молодежная сборная Украины занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2021 с 3 пунктами в активе. Команда Ротаня в четырех матчах потерпела три поражения и добыла одну победу. Лидеры группы, Дания и Румыния, которые провели на один матч больше, имеют в своем активе 15 и 10 очков соответственно.

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