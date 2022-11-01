Команда Руслана Ротаня примет участие в мини-турнире, который пройдет на полях Грузии, информирует тамошняя Федерация футбола.

"Не все клубы согласились пойти нам навстречу": Ротань анонсировал новые лица в молодежной сборной Украины

Украина сыграет 19 ноября против молодежи Израиля, а 21-го – против хозяев турнира. Соперники "сине-желтых" проведут свой очный матч первыми 16 ноября. Это будет последний сбор для всех команд в 2022 году.

Напомним, Украина U-21 под руководством Ротаня впервые за 12 лет добыла путевку на молодежный чемпионат Европы. В финальной части Евро-2023 она сыграет в группе B, где соперниками будут Румыния, Испания и Хорватия.

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