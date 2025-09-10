Контрольный матч

Ватра – Украина (U-21) – 2:4

Голы: Кревсун, Синчук, Пищур, Федор

Украина (первый тайм): Пахолюк, Китела, Холод, Кульбачук, Вернаттус, Варфоломеев, Кревсун, Шах, Гаджиев, Степанов, Гусол

Украина (второй тайм): Пахолюк, Крупский, Киричок, Огарков, Вернаттус, Мельниченко, Саленко, Синчук, Федор, Пономаренко, Пищур

Молодежная сборная Украины провела свой второй матч в сентябре 2025 года: команда Уная Мельгосы в товарищеском поединке победила представителя второго дивизиона чемпионата Польши Ватру (4:2).

Напомним, что первый матч во время этого сбора, в рамках стартового тура отбора к Евро-2027 (U-21), "желто-синие" выиграли на выезде у Литвы – 4:0.

