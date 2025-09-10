Сборная Украины U-21 победила клуб в контрольном матче
Украина (U-21) одолела польскую Ватру в товарищеском матче (4:2).
Контрольный матч
Ватра – Украина (U-21) – 2:4
Голы: Кревсун, Синчук, Пищур, Федор
Украина (первый тайм): Пахолюк, Китела, Холод, Кульбачук, Вернаттус, Варфоломеев, Кревсун, Шах, Гаджиев, Степанов, Гусол
Украина (второй тайм): Пахолюк, Крупский, Киричок, Огарков, Вернаттус, Мельниченко, Саленко, Синчук, Федор, Пономаренко, Пищур
Лишь один игрок сборной Украины пообщался с прессой после матча с Азербайджаном – он раскрыл причину потери очков
Молодежная сборная Украины провела свой второй матч в сентябре 2025 года: команда Уная Мельгосы в товарищеском поединке победила представителя второго дивизиона чемпионата Польши Ватру (4:2).
Напомним, что первый матч во время этого сбора, в рамках стартового тура отбора к Евро-2027 (U-21), "желто-синие" выиграли на выезде у Литвы – 4:0.
Украина потерпела катастрофу в Баку, сыграв вничью с Азербайджаном