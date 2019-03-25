Сборная Украины U-21 обыграла сверстников из Казахстана

Украинцы оказались сильнее сверстников из Казахстана на международном турнире в Турции.

Международный турнир Antalya Cup

Украина (U-21) – Казахстан (U-21) – 2:0 (1:0)

Голы: Русин (11, с пенальти), Леднев (64, с пенальти)

Украина (U-21): Кожухарь, Быков, Бабогло, Лунев (Леднев, 46), Лебеденко, Топалов, Русин, Путря, Милованов, Кравчук (Рыжук, 46), Чех.

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Украинцы начали матч уверенно и уже на 11-й минуте повели в счете. Топалов вышел на свидание с голкипером, но оказался на газоне, и Русин огорчил казахов точным выстрелом с 11-метровой отметки.

В перерыве тренеры молодежной сборной провели несколько замен, и они сработали. На 64-й минуте Леднев, который заменил Лунева, заработал пенальти и сам его реализовал. В итоге – 2:0 уверенная победа украинской молодежки, сообщает пресс-служба ФФУ.

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